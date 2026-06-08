Bertola KEY

Rémy Bertola è per la prima volta in carriera nella top 200 del ranking ATP.

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Il 27enne ticinese è 196o, dopo aver superato il 1o turno di qualificazione al Roland Garros e raggiunto i 1/4 ai Challenger di Vicenza e Perugia.

Balzo in avanti anche per Susan Bandecchi, che ha guadagnato 44 posizioni grazie al debutto nel tabellone principale a Parigi. La 27enne è ora 171a, vicina al suo record personale del 164o posto del marzo 2022.

In testa restano saldamente Jannik Sinner e Aryna Sabalenka.

Gli altri elvetici

Belinda Bencic, tornata sulla terra rossa parigina dopo tre anni, ha mantenuto il suo rango a ridosso della top ten (11a), mentre Viktorija Golubic (ko ai 1/16) ha guadagnato 12 posizioni (70a) e Jil Teichmann, giunta fino agli ottavi, è migliorata di 39 (131a).

Nel suo ultimo anno sul circuito Stan Wawrinka è ancora il migliore dei rossocrociati (110o), seguito da Leandro Riedi (117o) e da Bertola.