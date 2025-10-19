Dopo le vittorie su Mannarino e Halys, il ticinese Rémy Bertola centra per la prima volta il main draw degli Swiss Indoors di Basilea.
Grazie a un’altra prova maiuscola nelle qualificazioni, Rémy Bertola (ATP 259) è riuscito a garantirsi un posto nel tabellone principale degli Swiss Indoors di Basilea.
Dopo essersi sbarazzato di Adrian Mannarino (59) al primo turno, nella giornata di oggi il ticinese si è imposto contro un altro francese, Quentin Halys (77), con l’incoraggiante punteggio di 6-4 6-4.
Il 27enne, che entra così per la prima volta in carriera nella fase finale di un torneo ATP, non ha concesso nemmeno una palla break, mettendo inoltre a referto 24 vincenti e 10 ace.