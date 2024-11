Sorpresa KEY

Sarà la Slovacchia a contendere il titolo della Billie Jean King Cup all'Italia.

Le Azzurre, campionesse in carica, dovranno dunque vedersela con la rappresentativa più soprendente del torneo, capace di battere per 2-1 in semifinale la favorita Gran Bretagna. Decisivo nell'economia del duello è risultato il doppio conclusivo, vinto da Mihalikova e Hruncakova con un doppio 6-2 nei confronti di Watson e Nicholls. E pensare che le britanniche avevano lanciato al meglio il duello grazie al primo successo di Raducanu sulla stessa Hruncakova, ma Sramkova ha fatto pari superando Boulter in tre set.

