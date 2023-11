Teichmann e Waltert freshfocus

La Svizzera ospiterà la Polonia nelle qualificazioni alla Billie Jean King Cup del 2024.

La sfida si svolgerà il 12 e il 13 aprile 2024 in una sede ancora da definire. Per la prima volta dopo tre anni, la squadra guidata da Heinz Guenthardt dovrà superare il girone di qualificazione per raggiungere il torneo finale. A inizio febbraio gli uomini saranno invece di scena nei Paesi Bassi. Nelle qualificazioni della Coppa Davis 2024 i rossocrociati di capitan Severin Luethi dovranno vedersela contro Tallon Griekspoor (23) e Botic van de Zandschulp (51) a Groeningen.

Swisstxt