Jil Teichmann e Celine Naef alla Billie Jean King Cup (foto d'archivio). KEYSTONE

Non ci sarà la Svizzera alle Final 8 della Billie Jean King Cup.

SwissTXT Swisstxt

Le elvetiche dovevano imporsi senza perdere una singola sfida contro l'Ucraina, ma dopo l'exploit di Céline Naef (WTA 178) non è arrivato quello di Jil Teichmann (98) a Radom (Polonia).

La svittese è riuscita a battere per 6-4 7-6 (7/1) la più quotata Marta Kostyuk (25), mentre la nativa di Barcellona si è inchinata secondo logica contro Elina Svitolina (18) per 6-4 6-2.

Il doppio conterà poco quindi per la Nazionale ma tanto per Susan Bandecchi, che alla prima convocazione debutterà anche in campo.