, e la Svizzera si ritrova con le spalle al muro dopo la prima giornata dello spareggio di Billie Jean King Cup a Bienne, dove la Polonia è avanti 2-0.

Céline Naef (WTA 148) ha solo sfiorato l’impresa contro Magdalena Frech (52), che alla fine si è imposta per 6-7 (8/10) 7-5 6-3 dopo 2h53’ La 18enne svittese si è trovata a due punti dal match, ma non è riuscita a chiudere, e pur lottando fino all'ultima pallina alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. In precedenza Iga Swiatek (1) non aveva lasciato molto spazio a Simona Waltert (158), ko per 6-3 6-1.

