Giunta per la terza volta consecutiva in finale di Billie Jean King Cup, l’Italia è riuscita a difendere il titolo conquistato lo scorso anno dopo la delusione del primo, battendo per 2-0 gli Stati Uniti.
Apparse più fresche forse in virtù del giorno di riposo in più, le Azzurre si sono portate avanti con Elisabetta Cocciarietto (WTA 91), che ha sorpreso con un doppio 6-4 la più quotata avversaria Emma Navarro (18).
Il risultato ha permesso a Jasmine Paolini (8) di scendere in campo con meno pressione davanti a Jessica Pegula (7), battuta per 6-4 6-2.