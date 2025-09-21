  1. Clienti privati
Tennis L'Italia è di nuovo campionessa della Billie Jean King Cup

Swisstxt

21.9.2025 - 14:55

Grande festa per le italiane.
Grande festa per le italiane.
KEYSTONE

Giunta per la terza volta consecutiva in finale di Billie Jean King Cup, l’Italia è riuscita a difendere il titolo conquistato lo scorso anno dopo la delusione del primo, battendo per 2-0 gli Stati Uniti.

SwissTXT

21.09.2025, 14:55

21.09.2025, 15:15

Apparse più fresche forse in virtù del giorno di riposo in più, le Azzurre si sono portate avanti con Elisabetta Cocciarietto (WTA 91), che ha sorpreso con un doppio 6-4 la più quotata avversaria Emma Navarro (18).

Il risultato ha permesso a Jasmine Paolini (8) di scendere in campo con meno pressione davanti a Jessica Pegula (7), battuta per 6-4 6-2.

