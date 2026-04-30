  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Blockx e Zverev in semifinale

Swisstxt

30.4.2026 - 21:54

Blockx
Blockx
KEY

Continua il momento magico di Alexander Blockx (ATP 69) che ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Madrid battendo con un doppio 6-4 il campione uscente Casper Ruud (15).

SwissTXT

30.04.2026, 21:54

30.04.2026, 23:56

Il 21enne belga si troverà di fronte Alexander Zverev (3) che dal canto suo ha sconfitto 6-1 6-4 l'italiano Flavio Cobolli (13). In campo femminile Mirra Andreeva (WTA 8) ha raggiunto l'ultimo atto, interrompendo la cavalcata della statunitense Hailey Baptiste (32). In finale si troverà di fronte Marta Kostyuk (23), che ha superato Anastasia Potapova (56) in tre frazioni.

I più letti

Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Non raggiunge l'orgasmo in un salone erotico, massaggiatrice condannata. Ecco perché

Video correlati

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

UEFA Conference League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

UEFA Conference League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Shaktar – Crystal Palace 1:3

UEFA Conference League | Semifinale di andata | Saison 25/26

30.04.2026

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Rayo Vallecano – Strasburgo 1:0

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Shaktar – Crystal Palace 1:3

Più video

Altre notizie

Master 1000. Sinner piega Jodar ai quarti di finale di Madrid

Master 1000Sinner piega Jodar ai quarti di finale di Madrid

Il lato nascosto. Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni

Il lato nascostoJannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni

Tennis. Spreca sei match-point, Sabalenka eliminata ai quarti

TennisSpreca sei match-point, Sabalenka eliminata ai quarti