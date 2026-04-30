Blockx KEY

Continua il momento magico di Alexander Blockx (ATP 69) che ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Madrid battendo con un doppio 6-4 il campione uscente Casper Ruud (15).

SwissTXT Swisstxt

Il 21enne belga si troverà di fronte Alexander Zverev (3) che dal canto suo ha sconfitto 6-1 6-4 l'italiano Flavio Cobolli (13). In campo femminile Mirra Andreeva (WTA 8) ha raggiunto l'ultimo atto, interrompendo la cavalcata della statunitense Hailey Baptiste (32). In finale si troverà di fronte Marta Kostyuk (23), che ha superato Anastasia Potapova (56) in tre frazioni.