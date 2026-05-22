«Senza di noi non ci sarebbero né il torneo né l'intrattenimento. Penso che meritiamo una quota maggiore», dice Aryna Sabalenka a proposito dei compensi dell'Open di Francia. imago

Le stelle del tennis minacciano di boicottare il Roland Garros a causa della disputa in corso sui grandi guadagni. Nonostante i compensi milionari, si sentono trattate ingiustamente.

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Se la stella del tennis Aryna Sabalenka raggiungerà almeno le semifinali dell'Open di Francia, avrà guadagnato più di 50 milioni di dollari in premi nella sua carriera.

I campioni del Grande Slam di Parigi, che inizia il 24 maggio, intascheranno 2,8 milioni di euro, pari a circa 2,6 milioni di franchi svizzeri. I finalisti riceveranno la metà del montepremi, i semifinalisti 750'000 euro.

Tuttavia, la minaccia di boicottaggio da parte della numero uno del mondo Sabalenka sta facendo scalpore e sta portando la disputa in corso sul montepremi a un nuovo livello.

«Senza di noi, non ci sarebbe nessun torneo e nessun intrattenimento. Penso che meritiamo una parte maggiore», ha criticato la bielorussa, accolta con favore dai suoi colleghi tennisti.

«Penso che prima o poi lo boicotteremo», ha minacciato, «ho la sensazione che questo sarà l'unico modo per lottare per i nostri diritti».

Come si sviluppa il montepremi

All'Open di Francia di quest'anno saranno versati 61,7 milioni di euro. Le somme aumentano regolarmente nei tornei del Grande Slam. A Parigi, quest'anno, poco meno del dieci per cento rispetto al 2025 e di circa il 45 per cento dal 2019, secondo gli organizzatori.

Tuttavia, i professionisti del tennis sono preoccupati per la loro quota relativa di entrate. Secondo un gruppo di professionisti di alto livello, questa quota rappresenterà solo il 15% circa ed è inferiore al 22% richiesto dai Grandi Slam.

I professionisti più famosi avevano già scritto agli organizzatori di Parigi l'anno scorso. Ora hanno espresso la loro «profonda delusione» per la distribuzione di quest'anno.

Il confronto con gli altri sport

«È più una questione di rispetto», ha detto la scorsa settimana il numero uno del mondo Jannik Sinner al torneo Masters 1000 a Roma.

«Perché credo che diamo molto di più di quanto riceviamo in cambio. Questo non vale solo per i top player, ma per tutti i giocatori».

La vincitrice degli Australian Open Yelena Rybakina ha sottolineato pure l'aspetto delle tasse che vengono detratte dal montepremi.

L'ex professionista Philipp Kohlschreiber può capire le parole di Sinner. Rispetto ad altri sport, il tennis è «molto lontano» in termini di quota di reddito.

Nell'NBA nordamericana, ad esempio, il 50% delle entrate del campionato va ai giocatori di basket. Tuttavia, i guadagni nel tennis sono eccezionalmente alti, soprattutto nello sport femminile, anche se le donne sono spesso lontane dall'essere pagate come gli uomini, a eccezione degli eventi del Grande Slam.

Chi dipende dal montepremi

Sono pochi i professionisti che guadagnano molto, ha spiegato il team manager della Coppa Davis Michael Kohlmann.

Una delle più ricche è la star statunitense Coco Gauff. «Non si tratta di me», ha detto, «si tratta del futuro del nostro sport e dei giocatori attuali che non godono di tanti vantaggi come alcuni dei migliori giocatori quando si tratta di sponsorizzazioni e cose del genere». Ha detto che è un peccato che alcuni «vivano di assegno in assegno».

Il tennis è considerato uno sport costoso. I professionisti viaggiano in tutto il mondo come imprenditori individuali, pagando allenatori e fisioterapisti. Secondo Kohlschreiber, è necessario versare più denaro, soprattutto negli eventi minori come i Challenger Tour. «I top player non hanno problemi di soldi».

L'allenatore nazionale Kohlmann basa il modo in cui i professionisti sbarcano il lunario sui tornei del Grande Slam.

I giocatori che non si qualificano per i quattro eventi più importanti devono pagare di più, hanno bisogno di uno sponsor o di genitori ricchi. Chi riesce a qualificarsi, cioè a rientrare tra i primi 250, può pianificare bene l'anno e mettere da parte qualcosa. Chi gioca nel main draw può anche crearsi una carriera professionale.

87'000 euro è il guadagno di una partita al primo turno dell'Open di Francia. Se un professionista partecipa al main draw di tutti e quattro i tornei del Grande Slam, si tratta di una somma considerevole.

Secondo gli organizzatori parigini, il compenso per i primi turni è stato leggermente aumentato (undici per cento). Gli organizzatori si sono inoltre difesi affermando che utilizzano le loro entrate per promuovere il tennis e investono milioni nelle strutture per il comfort dei professionisti.

Cosa pensano le star del boicottaggio

I palcoscenici degli Open di Francia, di Wimbledon, degli US Open e degli Australian Open sono i più affascinanti del panorama tennistico, quelli che i professionisti amano e su cui si concentrano.

Jessica Pegula, collega statunitense di Gauff, non crede quindi a uno sciopero. È possibile un boicottaggio?

Kohlschreiber pensa invece di sì, anche se spera che non si arrivi a tanto.

La campionessa in carica degli Open di Francia, Gauff, si unirebbe se tutti si unissero, così come Rybakina.

«È difficile da dire», ha detto Sinner. «Non posso prevedere il futuro. Ma allo stesso tempo credo che da qualche parte si debba pur cominciare».