Ennesimo colpaccio di Boisson. Keystone

Mirra Andreeva (WTA 6) e Loïs Boisson (361) sono passate da trionfare a Bellinzona a sfidarsi ai quarti di finale del Roland Garros, con la francese capace di imporsi per 7-6 (8/6) 6-3.

Swisstxt

La rivelazione del torneo ha dato l'ennesima dimostrazione di classe e resilienza, dapprima cancellando due set point e poi rimontando dal 3-0 nella seconda frazione.

Per provare a scrivere un’altra pagina di storia, la 2003 di Digione dovrà ora fare i conti in semifinale con Coco Gauff (2), dal canto suo liberatasi di Madison Keys (8) per 6-7 (6/8) 6-4 6-1 nel derby a stelle e strisce.