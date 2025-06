La francese KEY

Continua il sogno di Lois Boisson (WTA 361) al Roland Garros.

Swisstxt

Per la prima volta in campo sul centrale, la francese non ha tremato e negli ottavi di finale ha regolato in rimonta la più forte ed esperta Jessica Pegula (WTA 3) con il punteggio di 3-6 6-4 6-4.

Boisson dovrà ora vedersela con il talento di Mirra Andreeva (6), che dal canto suo ha piegato per 6-3 7-5 l’australiana Darja Kasatkina (17).