Il retroscena Boris Becker rivela: «Dovevo essere l'allenatore di Jannik Sinner»

3.11.2025 - 12:25

Boris Becker doveva diventare l'alenatore di SInner.
Boris Becker doveva diventare l'alenatore di SInner.
Keystone

Boris Becker rivela di essere stato a un passo dal diventare il coach di Jannik Sinner nel 2022, ma la condanna per bancarotta e la prigione gli hanno cambiato la vita. Oggi vive a Milano, con una nuova famiglia e progetti lontani dal tennis.

Nicolò Forni

03.11.2025, 12:25

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Becker ha raccontato al «Corriere della Sera» che nel 2022 avrebbe potuto allenare Sinner, ma la condanna per bancarotta fraudolenta ha bloccato tutto.
  • L'ex campione ha ricordato la durezza del carcere, dove ha rischiato la vita e imparato a «sopravvivere solo grazie al carattere».
  • Oggi vive a Milano con la moglie Lilian e un quinto figlio in arrivo, ammettendo che il ruolo di coach «non fa più per me».
Nel gennaio 2022, Boris Becker era vicino a diventare l'allenatore di Jannik Sinner, un giovane talento del tennis. Tuttavia, un imprevisto ha interrotto la trattativa.

Becker, in un'intervista al «Corriere della Sera», ha rivelato: «Non ne ho mai parlato, ma stavo aspettando una sentenza a Londra. Non sapendo l'esito, non potevo impegnarmi. Ho suggerito Darren Cahill, il migliore secondo me».

Sinner, Alcaraz e compagnia. Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio

Sinner, Alcaraz e compagniaEcco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio

La sentenza a cui Becker si riferisce è quella che nel 2022 lo ha condannato a 30 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta.

«Quando perdi tutto - libertà, denaro, affetti - resta solo il tuo carattere. È ciò che mi ha permesso di sopravvivere», ha detto Becker, ricordando due episodi in cui ha temuto per la sua vita in carcere: «Un giovane di 18 anni, un assassino, mi ha aggredito. Ho pensato che mi avrebbe ucciso, ma sono stato salvato».

«Ora sono in un'altra fase della vita»

Ora Becker si prepara a una nuova vita a Milano, con un quinto figlio in arrivo. «Avere un figlio a questa età mi permette di dedicarmi di più, se Lilian lo vorrà», ha detto, parlando della moglie che ha sposato l'anno scorso.

«Quando pensavo di non poter avere una relazione sana, è arrivata lei, diversa da tutte le altre. Non sapeva chi fossi, e questo è stato magico. Non devo più recitare un ruolo».

La saga continua. Kyrgios torna a pungere Sinner e tira in ballo un «complotto» all'italiana all'interno dell'ATP

La saga continuaKyrgios torna a pungere Sinner e tira in ballo un «complotto» all'italiana all'interno dell'ATP

Riguardo al tennis, l'ex campione esclude di tornare come allenatore di Sinner se Cahill si ritirasse: «Darren non smetterà. Jannik ha il potenziale per diventare numero uno, ma ora sono in un'altra fase della vita. La famiglia si allarga, ho nuovi progetti. Non voglio viaggiare tanto, forse il ruolo di coach non fa più per me».

Sulla recente decisione di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis, Becker ha commentato: «L'ho vinta due volte, poi ho saltato un anno per riposarmi. Jannik ha fatto lo stesso».

