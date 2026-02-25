  1. Clienti privati
Tennis Anche Mika Brunold passa agli ottavi del Challenger di Lugano

Swisstxt

25.2.2026 - 15:35

Mika Brunold
Mika Brunold
KEY

Dopo Dominic Stricker (ATP 373) e Marc-Andrea Huesler (229), Mika Brunold (461) è il terzo elvetico a qualificarsi per gli ottavi di finale del Challenger di Lugano.

SwissTXT

25.02.2026, 15:35

25.02.2026, 15:43

Il 21enne zurighese ha dovuto sudare contro il qualificato lussemburghese Alex Knaff (681) ma si è imposto in tre set per 7-5 6-7 (2/7) 6-3.

Al prossimo turno incrocerà la racchetta con il danese August Holmgren (201).

È invece stato eliminato in due frazioni l'ultimo rossocrociato presente nel tabellone, Dylan Dietrich (1050), che ha ceduto per 6-3 6-4 all'estone Daniil Glinka (171).

