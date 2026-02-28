È finita in semifinale l'avventura al Challenger di Lugano di Mika Brunold (ATP 461), ultimo svizzero ancora in corsa per il titolo.
Il 21enne, presente al torneo grazie a una wildcard, è stato sconfitto per 7-5 6-3 dall'ungherese Zsombor Piros (180).
In entrambi i set il rossocrociato non è riuscito a sfruttare le (poche) occasioni di rubare il servizio all'avversario, subendo per contro un break in ogni frazione.
All'atto conclusivo Piros se la vedrà con il vincente della sfida tra il croato Matej Dodig (230) e l'austriaco Joel Schwaerzler (242).