  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis Buon debutto di Kym in uno Slam

Swisstxt

25.8.2025 - 01:14

Non ha subito la pressione del nuovo palcoscenico
Non ha subito la pressione del nuovo palcoscenico
KEY

esordio assoluto in uno Slam.

SwissTXT

25.08.2025, 01:14

Dopo esser passato dalle qualificazioni al tabellone principale degli US Open, Jérôme Kym (ATP 175) non ha steccato l’ L’argoviese non è sembrato patire la pressione del nuovo palcoscenico e contro Ethan Quinn (84) si è imposto nel 1o turno per 6-3 6-2 3-6 7-6 (7/5), frutto di una gestione lucida dei punti delicati e di colpi a tutto braccio. Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6) non hanno avuto problemi e hanno rispettivamente battuto la wild card Emilio Nava (101) per 7-5 6-2 6-3 e il peruviano Ignacio Buse (135) con il punteggio di 6-3 6-2 6-4.

I più letti

Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»

Video correlati

Oviedo - Real Madrid 0-3

Oviedo - Real Madrid 0-3

LALIGA | 2ème journée | Saison 25/26

24.08.2025

San Gallo – Lucerna 0:1

San Gallo – Lucerna 0:1

Super League | 4° turno | stagione 25/26

24.08.2025

GC – Winterthur 2:2

GC – Winterthur 2:2

Super League | 4° turno | stagione 25/26

24.08.2025

Oviedo - Real Madrid 0-3

Oviedo - Real Madrid 0-3

San Gallo – Lucerna 0:1

San Gallo – Lucerna 0:1

GC – Winterthur 2:2

GC – Winterthur 2:2

Più video

Altre notizie

Tennis. Bencic passa indenne su Zhang

TennisBencic passa indenne su Zhang

Tennis. Riedi nel tabellone maschile agli US Open

TennisRiedi nel tabellone maschile agli US Open

WTA 250. Golubic eliminata ai quarti da Xin Wang a Cleveland

WTA 250Golubic eliminata ai quarti da Xin Wang a Cleveland