esordio assoluto in uno Slam.
Dopo esser passato dalle qualificazioni al tabellone principale degli US Open, Jérôme Kym (ATP 175) non ha steccato l’ L’argoviese non è sembrato patire la pressione del nuovo palcoscenico e contro Ethan Quinn (84) si è imposto nel 1o turno per 6-3 6-2 3-6 7-6 (7/5), frutto di una gestione lucida dei punti delicati e di colpi a tutto braccio. Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6) non hanno avuto problemi e hanno rispettivamente battuto la wild card Emilio Nava (101) per 7-5 6-2 6-3 e il peruviano Ignacio Buse (135) con il punteggio di 6-3 6-2 6-4.