Non ha subito la pressione del nuovo palcoscenico KEY

esordio assoluto in uno Slam.

Dopo esser passato dalle qualificazioni al tabellone principale degli US Open, Jérôme Kym (ATP 175) non ha steccato l’ L’argoviese non è sembrato patire la pressione del nuovo palcoscenico e contro Ethan Quinn (84) si è imposto nel 1o turno per 6-3 6-2 3-6 7-6 (7/5), frutto di una gestione lucida dei punti delicati e di colpi a tutto braccio. Taylor Fritz (4) e Ben Shelton (6) non hanno avuto problemi e hanno rispettivamente battuto la wild card Emilio Nava (101) per 7-5 6-2 6-3 e il peruviano Ignacio Buse (135) con il punteggio di 6-3 6-2 6-4.