Carlos Alcaraz ha trovato l'amore? Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

Carlos Alcaraz sembra aver trovato l'amore con Brooks Nader, una modella nota per le sue apparizioni su Sports Illustrated.
Come scrive «TGcom24», la conferma della relazione arriva da Grace Ann, sorella di Brooks, che ha parlato durante il Raising Cane’s New York Fashion Week Show.
Grace Ann ha dichiarato: «Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l'uomo del momento». Nonostante non lo abbia ancora incontrato, le sue parole confermano le indiscrezioni che circolavano da tempo.
Durante un'intervista a «Radio Page Six», Brooks aveva scherzato sui suoi corteggiatori, facendo pensare all'altoatesino. Ma la sua presenza al Flushing Meadows Park durante l'US Open, vinto dallo spagnolo, ha alimentato ulteriormente le speculazioni.
Nader, 28 anni, è una modella e attrice americana con origini libanesi, nata a Baton Rouge, Louisiana. Oltre a posare per «Sports Illustrated», ha recitato nel film «Backtrace» del 2018 e ha partecipato a «Dancing with the Stars» nel 2024, dove ha avuto una breve relazione con il ballerino Gleb Savchenko.
La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.