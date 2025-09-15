Carlos Alcaraz ha trovato l'amore? Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

La modella americana Brooks Nader (foto d'archivio). KEYSTONE

La relazione tra il tennista Carlos Alcaraz e la modella Brooks Nader sembrerebbe essere stata confermata dalla sorella di lei, Grace Ann, durante un evento di moda a New York.

Hai fretta? blue News riassume per te Carlos Alcaraz e Brooks Nader sarebbero la nuova coppia del mondo dello sport.

La relazione tra il numero uno al mondo e la modella americana è stata confermata dalla sorella di lei a un evento pubblico a New York: «Le voci sono vere». Mostra di più

Carlos Alcaraz sembra aver trovato l'amore con Brooks Nader, una modella nota per le sue apparizioni su Sports Illustrated.

Come scrive «TGcom24», la conferma della relazione arriva da Grace Ann, sorella di Brooks, che ha parlato durante il Raising Cane’s New York Fashion Week Show.

Grace Ann ha dichiarato: «Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l'uomo del momento». Nonostante non lo abbia ancora incontrato, le sue parole confermano le indiscrezioni che circolavano da tempo.

Una modella e attrice americana di origini libanesi

In precedenza, il nome di Nader era stato erroneamente associato a Jannik Sinner, che invece sarebbe legato a Laila Hasanovic.

Durante un'intervista a «Radio Page Six», Brooks aveva scherzato sui suoi corteggiatori, facendo pensare all'altoatesino. Ma la sua presenza al Flushing Meadows Park durante l'US Open, vinto dallo spagnolo, ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

Nader, 28 anni, è una modella e attrice americana con origini libanesi, nata a Baton Rouge, Louisiana. Oltre a posare per «Sports Illustrated», ha recitato nel film «Backtrace» del 2018 e ha partecipato a «Dancing with the Stars» nel 2024, dove ha avuto una breve relazione con il ballerino Gleb Savchenko.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.