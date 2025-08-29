Carlos Alcaraz si «mangia» Mattia Bellucci e poi si scusa con il pubblico di New York

Carlos Alcaraz(destra) saluta lo sconfitto Mattia Bellucci al secondo turno degli US Open 2025. KEYSTONE

Carlos Alcaraz ha trascorso una serata veloce all'Arthur Ashe Stadium. Il numero 2 del mondo ha affrontato Mattia Bellucci nel secondo turno degli US Open e ha ottenuto una comoda vittoria per 6-1, 6-0, 6-3 in un'ora e 36 minuti.

Hai fretta? blue News riassume per te Al secondo turno degli US Open, Carlo Alcaraz ha battuto l'italiano Mattia Bellucci in tre set veloci: 6-1, 6-0, 6-3 in un'ora e 36 minuti.

Tanto veloce è stata l'esibizione del numero 2 al mondo che ai microfoni, a fine gara, si è scusato con gli spettatori: «Mi spiace, ma devo fare il mio lavoro».

Il 22enne avrà così un po' più di tempo per riposare prima di affrontare il prossimo avversario, un altro italiano: Luciano Darderi, numero 35 del ranking mondiale. Mostra di più

A New York Carlos Alcaraz ha offerto una prestazione autorevole, dominando al servizio e in ricezione e aggiudicandosi una vittoria schiacciante contro il malcapitato italiano Mattia Bellucci, numero 63 del ranking internazionale.

Tutto è andato per il meglio per il favorito. Lo spagnolo ha iniziato alla grande e ha chiuso la partita con un'ottima prestazione nella seconda parte del terzo set.

Lo sfidante ha perso il 53% dei punti nei suoi giochi e ha perso il servizio sette volte. Carlos ha realizzato 32 colpi vincenti e 23 errori non forzati.

Le scuse del vincitore

Dopo la partita, il numero 2 al mondo ha chiesto scusa al pubblico, consapevole che i tifosi speravano in un incontro più lungo e ricco di colpi di scena. Insomma, un intrattenimento più lungo.

Lo spagnolo ha sorriso e ha detto: «Mi spiace, ma devo fare il mio lavoro».

Alcaraz after beating Bellucci at U.S. Open in 96 minutes



“I think the fans would’ve liked to watch you play a bit longer. That was a quick match…”



Carlos: “I gotta say sorry to the people. I gotta do my job so…” 😂



pic.twitter.com/hvf80fqXkj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025

Il vincitore di giornata ha ammesso che il suo avversario non era al meglio della forma, mentre lui sa di aver giocato un ottimo tennis: «Penso di aver giocato una partita davvero solida oggi. Sapete, all'inizio dell'incontro mi sono posto alcuni obiettivi, che penso di aver raggiunto piuttosto bene».

Il ragazzo di El Palmar, dunque soddisfatto di aver portato a termine il lavoro rapidamente, può ora sfruttare la conclusione anticipata per concedersi un prezioso periodo di recupero e avere la possibilità di mettere a punto il suo gioco in vista del prossimo incontro.

Il 22enne, al terzo turno, incrocerà la racchetta con un altro italiano, Luciano Darderi, numero 35 ATP.

Carlos è determinato a continuare la sua corsa a Flushing Meadows e a inseguire la sua seconda corona agli US Open, dopo quella conquistata nel 2022.