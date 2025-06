Carlos Alcaraz Keystone

Carlos Alcaraz (ATP 2) ha ottenuto il secondo successo sull'erba del Queen's, dopo quello del 2023, grazie alla vittoria in finale contro Jiri Lehecka (30) per 7-5 6-7 (7/5) 6-2.

Swisstxt

Daniil Medvedev (11) dovrà invece ancora attendere per tornare al successo, che manca da Roma 2023. Il russo è infatti stato sconfitto con il risultato di 6-3 7-6 (7/4) da Alexander Bublik (45) all'ultimo atto di Halle.

In campo femminile vittorie anche per Marketa Vondrousova (164) sulla qualificata Wang Xin (49) a Berlino e per McCartney Kessler (42) contro Dayana Yastremska (46) a Nottingham.