La finale femminile del 2026 del Roland Garros opporrà due ragazze che mai prima d’ora si erano issate così in alto in uno Slam.
Da una parte la sorprendente qualificata Maja Chwalinska (WTA 114) e dall’altra la giovane e talentuosa Mirra Andreeva (8).
La russa, in un match piuttosto a senso unico, ha eliminato l’ucraina Marta Kostyuk (15) con il punteggio di 6-1 6-3.
La seconda semifinale ha invece opposto la qualificata polacca ad un’altra russa, Diana Shnaider (23), che è stata superata per 7-6 (7/4) 6-4.
Solo una volta una qualificata ha vinto uno Slam: Raducanu agli US Open 2021.