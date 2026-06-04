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Roland Garros A Parigi sarà una finale inedita, Chwalinska e Andreeva mai così in alto in uno Slam

Swisstxt

4.6.2026 - 19:32

Exploit
Exploit

La finale femminile del 2026 del Roland Garros opporrà due ragazze che mai prima d’ora si erano issate così in alto in uno Slam.

SwissTXT

04.06.2026, 19:32

04.06.2026, 19:51

Da una parte la sorprendente qualificata Maja Chwalinska (WTA 114) e dall’altra la giovane e talentuosa Mirra Andreeva (8).

La russa, in un match piuttosto a senso unico, ha eliminato l’ucraina Marta Kostyuk (15) con il punteggio di 6-1 6-3.

La seconda semifinale ha invece opposto la qualificata polacca ad un’altra russa, Diana Shnaider (23), che è stata superata per 7-6 (7/4) 6-4.

Solo una volta una qualificata ha vinto uno Slam: Raducanu agli US Open 2021.

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