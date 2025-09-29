Musetti si è infortunato a una coscia durante il match con Tien Imago

I tornei di Pechino hanno visto lunedì una lunga serie di ritiri.

SwissTXT Swisstxt

Cinque partite su 12 si sono concluse con un abbandono, con l’italiano Lorenzo Musetti (ATP 9) e il ceco Jakub Mensik (19) costretti a gettare la spugna nel tabellone maschile.

Tra le donne si sono invece ritirate la cinese Zheng Qinwen (WTA 9), la francese Loïs Boisson (41) e la colombiana Camila Osorio (83).

Questa ondata di infortuni solleva interrogativi sul calendario, che secondo molti è troppo intenso e necessiterebbe più equilibrio tra business e salute degli atleti.