Tennis Cinque ritiri in un giorno a Pechino

Swisstxt

29.9.2025 - 19:11

Musetti si è infortunato a una coscia durante il match con Tien
Musetti si è infortunato a una coscia durante il match con Tien
Imago

I tornei di Pechino hanno visto lunedì una lunga serie di ritiri.

SwissTXT

29.09.2025, 19:11

29.09.2025, 19:16

Cinque partite su 12 si sono concluse con un abbandono, con l’italiano Lorenzo Musetti (ATP 9) e il ceco Jakub Mensik (19) costretti a gettare la spugna nel tabellone maschile.

Tra le donne si sono invece ritirate la cinese Zheng Qinwen (WTA 9), la francese Loïs Boisson (41) e la colombiana Camila Osorio (83).

Questa ondata di infortuni solleva interrogativi sul calendario, che secondo molti è troppo intenso e necessiterebbe più equilibrio tra business e salute degli atleti.

Dopo la scenata di Medvedev. Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale

Dopo la scenata di MedvedevEcco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale

