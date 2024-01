Novak Djokovic ha dovuto essere trattato da una fisioterapista. Keystone

Novak Djokovic è stato sconfitto in una partita della United Cup dall'australiano Alex de Minaur. Ma ciò che fa notizia, a qualche settimana dall'inizio del primo Grande Slam della stagione, sono i problemi fisici del serbo, che sta soffrendo di dolori a un polso.

L'avventura della Serbia alla United Cup si è conclusa già ai quarti di finale, ma la notizia vera e propria riguarda le condizioni di Novak Djokovic. Nel match di singolare contro il padrone di casa de Minaur il serbo è apparso in seria difficoltà. A differenza di quanto mostrato nella partita giocata con Jiri Lehecka, l'attuale numero uno del tennis mondiale non è riuscito a tenere sotto controllo il suo problema al polso.

Nel corso della sfida di apertura dei quarti di finale della United Cup contro l'Australia, nella quale Djokovic ha dovuto appunto vedersela con Alex de Minaur, il tennista serbo ha chiamato più volte il fisioterapista per farsi massaggiare il polso e l'avambraccio con la speranza di diminuire l'intensità del dolore.

Una speranza che è diventata sempre più vana con il passare dei minuti, e così il padrone di casa ha potuto festeggiare una delle sue vittoria più importanti in carriera, sconfiggendo il numero uno al mondo con un doppio 6-4. Un risultato simile non era mai riuscito al nativo di Sydney.

Con la sconfitta odierna Djokovic ha interrotto l'incredibile serie di 43 successi consecutivi fatti segnare in Australia, iniziata a partire dal gennaio del 2019. L'ultimo KO del serbo nella terra dei canguri risaliva infatti al 22 gennaio 2018, quando negli ottavi di finale degli Australian Open era stato messo al tappeto dal coreano Hyeon Chung.

Serbia eliminata dalla United Cup

A completare il lavoro di de Minaur ci ha pensato Ajla Tomljanovic. L’australiana è tornata a vincere una partita nel circuito a quasi cinque mesi dall'ultima volta.

Tomljanovic non ha infatti lasciato scampo alla serba Natalija Stevanovic, che sostituiva Olga Danilovic, chiudendo l'incontro col punteggio di 6-1 6-1, ed eliminando di fatto la Serbia dalla competizione.

Djokovic: «Non si sa mai cosa può succedere»

«Oggi non ero al mio solito livello, si è trattato di uno di quei giorni in cui non ti senti al meglio. Questo è quello che posso dire. Ho abbastanza tempo per trovare la giusta forma in vista degli Australian Open: questa è la cosa più importante in questo momento», ha commentato Djokovic in conferenza stampa al termine della partita.

«Sapevo che non sarei stato al cento per cento al livello fisico, emotivo e mentale all'inizio della stagione - ha proseguito - fa tutto parte della preparazione in vista degli Australian Open. Non è mai bello perdere una partita, ma non penserò molto a questa sconfitta».

«Sto cercando di recuperare dopo questo problema al polso e proverò a seguire la mia solita routine. Mi sono ritrovato in questo tipo di situazione tante volte e so cosa devo fare con il mio team per prepararmi. Ovviamente non sai mai cosa potrebbe succedere», ha poi concluso Nole.