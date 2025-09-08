  1. Clienti privati
Ora è ATP 167 Grazie allo splendido cammino agli US Open, Riedi sale in classifica

Swisstxt

8.9.2025 - 15:11

Leandro Riedi
KEY

Leandro Riedi grazie allo splendido cammino degli US Open (ottavi), scala la classifica ATP, guadagnando 268 posizioni e attestandosi in 167a piazza.

08.09.2025, 15:18

Bel balzo in avanti anche per Jérôme Kym, che sfrutta il suo approdo al 3o turno del major newyorkese per salire in 155a posizione, con Stan Wawrinka (ATP 149) che rimane il miglior rossocrociato.

In vetta dopo 65 settimane di egemonia da parte di Jannik Sinner, il primato torna a Carlos Alcaraz.

In campo femminile movimenti minimi per le svizzere, con Belinda Bencic (WTA 17) che, nonostante la prematura uscita, ha guadagnato due posizioni.

