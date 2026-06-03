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Tennis Cobolli in semifinale a Parigi

Swisstxt

3.6.2026 - 19:55

Flavio Cobolli
Flavio Cobolli
Imago

Grazie a una prestazione tutta cuore e grinta, Flavio Cobolli (ATP 14) ha staccato il pass per la sua prima semifinale al Roland Garros.

SwissTXT

03.06.2026, 19:55

L’italiano – che lunedì farà inoltre il suo ingresso nella top 10 – ha estromesso Félix Auger-Aliassime (6) con il risultato di 4-6 6-4 6-4 6-4. In un match giocato a tetto chiuso a causa del forte vento Cobolli, sotto di un set e per 3-1 a inizio del secondo, è in seguito riuscito a trovare le giuste sensazioni, infilando 4 game di fila e dando inizio alla rimonta. Con la partita ormai tra le mani, a rivelarsi decisivi sono poi stati due break.

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