Negli ottavi di finale dello Slam parigino, giocati oggi, lunedì 1 giugno, l’azzurro si è trovato di fronte l’americano Svajda. A prendersi la scena, almeno per qualche istante, non è stato solo il tennis, ma un gesto di fair play.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Durante gli ottavi del Roland Garros, Svajda è caduto dopo essersi scontrato con il seggiolone dell’arbitro nel tentativo di recuperare una palla corta di Cobolli.
- L’azzurro è subito corso ad aiutarlo, gli ha offerto la borraccia per bagnare la ferita al gomito e ha ricevuto applausi per il suo gesto di fair play.
Il momento chiave, racconta «Adnkronos», arriva già nel primo set, durante il terzo game.
Svajda prova la palla corta, Cobolli risponde con una controsmorzata precisa. L’americano scatta per recuperare, ma la corsa finisce nel modo peggiore: impatto contro il seggiolone dell’arbitro e caduta a terra.
Attimi di tensione in campo. Cobolli non resta a guardare. Si avvicina immediatamente all’avversario e lo aiuta a rialzarsi, trasformando un episodio di paura in una scena di grande sportività.
Svajda accusa dolore al gomito dopo la botta. A quel punto l’azzurro gli offre anche la propria borraccia, permettendogli di bagnare la ferita. Poi, al termine del parziale, l’americano chiama il fisioterapista.
A Parigi, Cobolli ha mostrato riflessi pronti e cuore caldo. Prima ancora del risultato, il Roland Garros ha applaudito il fair play.