Negli ottavi di finale dello Slam parigino, giocati oggi, lunedì 1. giugno, l’azzurro si è trovato di fronte l’americano Svajda. A prendersi la scena, almeno per qualche istante, non è stato solo il tennis, ma un gesto di fair play.

Che botta per Svajda! 💥😣



Lo statunitense piazza una smorzata, Flavio recupera a rete e risponde con lo “strettino”, costringendo l'avversario a ribaltarsi a terra. Successivamente è proprio Cobolli ad aiutarlo ad alzarsi e ripulirsi dalla terra rossa 💙#Tennis #RolandGarros… pic.twitter.com/DnrTdALUjt — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 1, 2026

Hai fretta? blue News riassume per te Durante gli ottavi del Roland Garros, Svajda è caduto dopo essersi scontrato con il seggiolone dell’arbitro nel tentativo di recuperare una palla corta di Cobolli.

L’azzurro è subito corso ad aiutarlo, gli ha offerto la borraccia per bagnare la ferita al gomito e ha ricevuto applausi per il suo gesto di fair play.

Cobolli è uscito vincitore dal match, qualificandosi per i quarti di finale del torneo.

Il momento chiave, racconta «Adnkronos», arriva già nel primo set, durante il terzo game.

Zachary Svajda prova la palla corta, Flavio Cobolli risponde con una controsmorzata precisa. L’americano scatta per recuperare, ma la corsa finisce nel modo peggiore: impatto contro il seggiolone dell’arbitro e caduta a terra.

Attimi di tensione in campo. Cobolli non resta a guardare. Si avvicina immediatamente all’avversario e lo aiuta a rialzarsi, trasformando un episodio di paura in una scena di grande sportività.

Svajda accusa dolore al gomito dopo la botta. A quel punto l’azzurro gli offre anche la propria borraccia, permettendogli di bagnare la ferita. Poi, al termine del parziale, l’americano chiama il fisioterapista.

A Parigi, Cobolli ha mostrato riflessi pronti e cuore caldo. Prima ancora del risultato, il Roland Garros ha applaudito il fair play.

Successo meritato

Il tennista italiano non si è preso solo gli applausi per il suo gesto, ma anche per la prestazione. È lui a essere uscito vincente dal campo Philippe-Chatrier, guadagnandosi un posto tra i migliori otto del torneo.

L'azzurro ha superato Svajda in quattro set, chiudendo la partita con il punteggio di 6-2 6-3 6-7 7-6. È la seconda volta ai quarti in uno Slam per lui, dopo il risultato ottenuto a Wimbledon nella scorsa stagione.

L'italiano ha avuto solo un grande momento di appannamento durante la partita.

Dopo aver vinto i primi due, e aver perso il terzo al tiebreak, sembrava avere in pugno il quarto set, avanti prima 4-0 e poi 5-1. Ma Svajda non ha mollato, rimontando fino al 6-6 e trascinando tutto a un nuovo tiebreak.

L’azzurro è, però, riuscito a resistere: ha vinto 7-5 e ora vola ai quarti, dove affronterà il vincente tra il canadese Auger-Aliassime e il cileno Tabilo.