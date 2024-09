Coco Gauff KEY

L'avventura della campionessa in carica Coco Gauff (WTA 3) agli US Open è terminata agli ottavi di finale nel derby tutto statunitense contro Emma Navarro (12), capace di imporsi 6-3 4-6 6-3 in poco più di due ore di gioco.

La 23enne newyorkese, che a Wimbledon sempre agli ottavi aveva già eliminato la connazionale, se la vedrà ora con Paula Badosa (29), la quale ha fatto un sol boccone della numero 80 del mondo Yafan Wang, sconfitta 6-1 6-2. Ha impiegato due set anche Aryna Sabalenka (2) per piegare 6-2 6-4 Elise Mertens (35) e nei quarti affronterà la campionessa olimpica Qinwen Zheng (7).

