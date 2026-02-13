Collignon trionfa e vola in finale a Gstaad
Keystone
Collignon (ATP 42) avrà la possibilità di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro degli Swiss Open.
Sulla terra rossa di Gstaad il belga ha infatti superato in semifinale l’argentino Cerundolo (45) con il punteggio di 1-6 7-6 (7/5) 7-5 in 2h29’.
Dopo aver perso il primo set il 24enne ha saputo rialzare la testa nelle due frazioni successive, annullando un match point dell’avversario e assicurandosi la sfida alla sua prima occasione per chiuderla.