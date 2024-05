Novak Djokovic arriva all'allenamento con in testa un casco da ciclista, ironizzando sull'incidente del giorno prima. X

Domenica Novak Djokovic è uscito di scena agli Internazionali d'Italia di Roma perdendo contro il cileno Tabilo, in poco più di un'ora. Prima del match il serbo ha messo in campo la sua famigerata ironia, presentandosi con un casco in testa. Ecco perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Nova Djokovic, venerdì, ha vinto la partita contro Moutet in due set (6-3 6-1).

Mentre rilasciava autografi al Foro Italico di Roma il serbo è stato colpito in testa da una bottiglietta d'acqua.

Il giorno dopo si è presentato all'allenamento con in testa un casco da ciclista, ironizzando così sull'incidente del giorno precedente.

Domenica, il numero 1 al mondo è stato battuto in 67 minuti dal cileno Alejandro Tabilo (ATP 32).

In conferenza stampa Nole ha detto che è come «se un giocatore diverso fosse entrato nei suoi panni». Mostra di più

Partiamo dalla fine. Domenica Novak Djokovic, impegnato agli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma, ha faticato a trovare il ritmo contro Alejandro Tabilo e sono bastati 67 minuti al cileno per vincere il match con il risultato di 6-2 6-3.

Colpito da una bottiglietta d'acqua

Due giorni prima. Mentre firmava autografi in campo al Foro Italico il serbo è stato colpito accidentalmente da una bottiglietta d'acqua, al termine della sfida vinta contro Moutet (6-3 6-1).

«Questo ha avuto un grande impatto su di me», ha raccontato il numero 1 in conferenza stampa dopo essere stato eliminato a sorpresa dal torneo italiano, riferendosi alla bottiglietta.

«Dopo aver ricevuto assistenza medica ho avuto mezz'ora, forse un'ora di nausea, vertigini e sangue».

All'allenamento con il casco in testa

E dire che lo stesso Nole aveva inizialmente minimizzato l'incidente, indossando scherzosamente un casco da bicicletta durante l'allenamento di sabato pomeriggio. Ha poi pure condiviso il video sul suo profilo social con la didascalia: «Oggi sono venuto preparato».

«Forse è tutto ok, forse no»

Ora il serbo ha deciso di sottoporsi a ulteriori esami. «Sono riuscito a dormire bene, ma avevo mal di testa. Sabato stavo abbastanza bene, quindi ho pensato che fosse tutto a posto. Forse è tutto ok, forse no», ha aggiunto sempre in conferenza stampa.

«Il modo in cui mi sono sentito in campo oggi è stato come se un giocatore diverso fosse entrato nei miei panni», ha concluso.