Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo

Si è chiusa molto prima del previsto l'avventura di Jannik Sinner al Roland Garros. KEYSTONE

Il caldo estremo di Parigi ha messo in ginocchio l'italiano numero 1 al mondo, che durante il terzo set ha cominciato ad avvertire dei malori. Juan Manuel Cerundolo si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1.

Il numero uno al mondo sembrava avere il match saldamente in mano.

Dopo aver dominato i primi due set, l’altoatesino era avanti 5-1 nel terzo, e aveva gestito con lucidità le difficili condizioni climatiche, cercando di abbreviare gli scambi, idratandosi spesso e cambiando più volte la maglietta intrisa di sudore.

La situazione è però cambiata improvvisamente quando Sinner è andato a servire per il match sul 5-2. L’italiano ha ceduto il game a zero, chiudendolo con un doppio fallo molto largo, e da quel momento, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha iniziato a muoversi con crescente difficoltà.

Cerundolo ne ha approfittato, infilando una lunga serie di punti consecutivi e riaprendo una partita che pareva ormai compromessa.

Non è bastato l'intervento medico

Sinner ha cominciato a toccarsi la gamba sinistra, poi anche la destra, dando l’impressione di soffrire di crampi o di un problema fisico più generale. Sul 5-4, con una seconda occasione per chiudere l’incontro, l’azzurro si è fermato e ha chiesto l’intervento medico.

Durante il medical time out avrebbe segnalato anche conati di vomito, prima di rientrare per alcuni minuti negli spogliatoi.

Al ritorno in campo, però, la crisi non si è arrestata. Cerundolo ha completato la rimonta nel terzo set, conquistando sei game consecutivi, mentre Sinner è stato costretto a un secondo passaggio negli spogliatoi tra terza e quarta frazione.

L’argentino ha sfruttato la staticità dell’avversario e ha dominato gli ultimi due set, mentre Sinner, già in passato messo in difficoltà da condizioni climatiche estreme, non è più riuscito a ritrovare brillantezza né continuità.