E' una vera e propria favola quella che sta scrivendo Arthur Fery a Wimbledon.

La wild card britannica (ATP 114) si è infatti qualificata per la semifinale dopo aver superato l'italiano Flavio Cobolli (10).

Conquistati i primi due set sull'erba londinese, il padrone di casa ha poi alzato il livello per andare a chiudere il match per 6-4 7-6 (7/4) 6-0.

Davanti a lui ci sarà ora Alexander Zverev (3) che ha eliminato Taylor Fritz (7). Il tedesco, che sta disputando i suoi migliori Championships di sempre, si è imposto con autorità e con i parziali di 6-4 6-4 6-2.