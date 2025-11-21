Per il secondo anno consecutivo l’Italia potrà difendere il titolo in Coppa Davis.
I duplici campioni in carica sono infatti diventati la prima squadra ad aver raggiunto l’ultimo atto alle finali di Bologna dopo il successo sul Belgio in semifinale.
Agli azzurri sono bastati i due singolari, giocati magistralmente da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, per schiantare gli avversari.
Il romano ha superato Raphaël Collignon con il punteggio di 6-3 6-4, mentre il 23enne toscano ha vinto una battaglia di tre ore con Zizou Bergs per 6-3 6-7 (5/7) 7-6 (7/15).