Stricker e Huesler KEY

Saranno Jérôme Kym, Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker e Jakub Paul i protagonisti dell’incontro che vedrà la Svizzera impegnata contro l'India in Coppa Davis a Bienne il 12 e 13 settembre.

SwissTXT Swisstxt

Nel match valido per restare nel Gruppo Mondiale, i rossocrociati saranno capitanati da Kym (ATP 175) mentre i mancini Stricker (226) e Huesler (227) si contenderanno il secondo posto nel singolare.

Paul (288), convocato per la prima volta dal 2019, dovrebbe essere l’uomo del doppio mentre è ancora in dubbio la partecipazione di Leandro Riedi (435).