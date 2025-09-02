  1. Clienti privati
Il 12 e 13 settembre Alla Coppa Davis Kym sarà il capitano della squadra svizzera

Swisstxt

2.9.2025 - 16:27

Stricker e Huesler
Stricker e Huesler
KEY

Saranno Jérôme Kym, Marc-Andrea Huesler, Dominic Stricker e Jakub Paul i protagonisti dell’incontro che vedrà la Svizzera impegnata contro l'India in Coppa Davis a Bienne il 12 e 13 settembre.

SwissTXT

02.09.2025, 16:27

02.09.2025, 16:36

Nel match valido per restare nel Gruppo Mondiale, i rossocrociati saranno capitanati da Kym (ATP 175) mentre i mancini Stricker (226) e Huesler (227) si contenderanno il secondo posto nel singolare.

Paul (288), convocato per la prima volta dal 2019, dovrebbe essere l’uomo del doppio mentre è ancora in dubbio la partecipazione di Leandro Riedi (435).

