Jim Courier. IMAGO/ABACAPRESS

Jim Courier, ex numero 1 del tennis mondiale, e oggi commentatore, ha usato termini molto controversi per complimentarsi con Jannik Sinner e in special modo a riguardo della gestione del suo team.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Jim Courier, ha usato delle parole molto controverse per complimentarsi con Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale.

Il tennista italiano ha da pochissimo cambiato fisioterapista e preparatore atletico.

«Sembra un gatto calmo e docile, ma in realtà è un assassino e gestisce i suoi affari come un ‹criminale›», ha detto l'ex tennista americano a «Tennis Channel». Mostra di più

Jannik Sinner ha subito un duro colpo al Roland Garros, perdendo la finale contro Carlos Alcaraz quando era davvero a un passo dal traguardo di vincere il suo primo titolo a Parigi.

Giova ricordare che il numero 1 del mondo ha dominato la prima parte del match contro il suo grande rivale, avendo a disposizione ben tre match point di fila nel nono game del quarto set.

Ma la mancata opportunità ha fatto crescere lo spagnolo, il quale ha poi realizzato una delle più incredibili rimonte dell'Era Open.

Il tennista italiano ha poi ammesso di non aver dormito per alcune notti dopo l'epica finale, in cui ha però dimostrato al mondo intero di poter essere molto competitivo anche sulla terra rossa.

Dopo il Roland Garros ora tocca a Wimbledon. Al primo turno l'altoatesino si sbarazza con facilità del connazionale Luca Nardi, mentre giovedì, dell'australiano Aleksandar Vukic.

Jannik Sinner KEYSTONE

Cambio dello staff

Poco prima dell'inizio del torneo di Wimbledon, il 23enne di Sesto Pusteria ha annunciato la separazione dal suo preparatore atletico Marco Panichi e dal suo fisioterapista Ulises Badio, senza rivelare la causa esatta di questa sorprendente scelta.

Jannik aveva iniziato a lavorare con questi due professionisti nel settembre 2024, dopo aver licenziato Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, responsabili del caso di doping che aveva coinvolto il numero 1 del mondo - rei di aver usato il proibito Clostebol.

Gli strani complimenti di Jim Courier

Parlando a «Tennis Channel», come riportato da «Tennis World USA», l'ex numero 1 del mondo Jim Courier ha descritto l'approccio dell'italiano con parole molto controverse: «Sembra un gatto calmo e docile, ma in realtà è un assassino e gestisce i suoi affari come un criminale».

Jim Courier ha chiuso la sua carriera di tennista professionista nel 2000, dopo aver vinto, tra gli altri, 4 tornei del Grande Slam (2x l'Australian Open e 2x il Roland Garros). KEYSTONE

«Ha dato l'addio a Riccardo Piatti, che era una figura paterna per lui, dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open. Non gli piaceva il mondo in cui giocava e assunse prima Vagnozzi e poi, qualche mese dopo, Cahill».

Gli strani complimenti dell'americano sono andati oltre: «Non ha problemi a gestire la sua attività come un gangster e in un certo senso questo mi piace».