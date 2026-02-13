La nuova regola entra in vigore da martedì e prevede un unico controllo del gene SRY tramite sangue, saliva o tampone buccale.

Hai fretta? blue News riassume per te La WTA ha introdotto un test genetico obbligatorio e unico sul gene SRY per verificare l’idoneità delle giocatrici ai tornei del circuito.

Il controllo, effettuabile tramite tampone buccale, sangue o saliva, entra in vigore da martedì.

Finora le donne transgender potevano partecipare rispettando specifici requisiti ormonali, ma attualmente non risulta alcuna giocatrice transgender attiva nel circuito WTA. Riepilogo creato con

C'è una novità per chi vuole competere nel circuito femminile del tennis professionistico. La Women's Tennis Association (WTA) ha introdotto un test genetico obbligatorio per verificare l’idoneità delle giocatrici a partecipare ai suoi tornei.

Con questa decisione, la WTA si allinea alla posizione del Comitato internazionale olimpico.

Il controllo dovrà essere effettuato una sola volta e sarà basato sulla ricerca del gene SRY, presente sul cromosoma Y e coinvolto nello sviluppo delle caratteristiche sessuali maschili.

Il test potrà essere eseguito attraverso un tampone buccale oppure mediante un campione di sangue o di saliva.

Una misura già in vigore in altre federazioni

La nuova direttiva entra in vigore da martedì.

In una nota, la WTA ha riconosciuto la delicatezza del tema, sottolineando l’intenzione di applicare la regola con cautela e nel rispetto della dignità di tutte le giocatrici.

Misure analoghe sono già state adottate da altre federazioni sportive internazionali, tra cui quelle dell’atletica e della boxe.

Fino a questo momento, le donne transgender potevano prendere parte ai tornei WTA a condizione di aver dichiarato il proprio sesso come femminile e di aver mantenuto un livello ridotto di testosterone per almeno due anni prima della competizione.

Attualmente, non risulta attiva nel circuito WTA alcuna giocatrice transgender conosciuta.