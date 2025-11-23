L'Italia esulta per la quarta volta nella storia di Coppa Davis. KEYSTONE

Per la quarta volta nella storia della Coppa Davis, l'Italia ha conquistato la prestigiosa insalatiera.



Per il terzo successo consecutivo, gli Azzurri hanno battuto nella finale di Bologna per 2-0 la Spagna, rendendo inutile il doppio.

La sfida, con entrambe le formazioni orfane delle loro star Sinner e Alcaraz, si è infatti chiusa già dopo i due singolari grazie ai successi di Berrettini e Cobolli.

Il primo ha superato senza problemi Carreno-Busta per 6-3 6-4, mentre il secondo è stato autore di un'incredibile e decisiva rimonta su Munar, superato per 1-6 7-6 (7/5) 7-5.