Tennis L'Italia trionfa per la quarta volta alla Coppa Davis

Swisstxt

23.11.2025 - 20:09

L'Italia esulta per la quarta volta nella storia di Coppa Davis.
KEYSTONE

Per la quarta volta nella storia della Coppa Davis, l'Italia ha conquistato la prestigiosa insalatiera.

SwissTXT

23.11.2025, 20:09

23.11.2025, 20:52

Per il terzo successo consecutivo, gli Azzurri hanno battuto nella finale di Bologna per 2-0 la Spagna, rendendo inutile il doppio.

La sfida, con entrambe le formazioni orfane delle loro star Sinner e Alcaraz, si è infatti chiusa già dopo i due singolari grazie ai successi di Berrettini e Cobolli.

Il primo ha superato senza problemi Carreno-Busta per 6-3 6-4, mentre il secondo è stato autore di un'incredibile e decisiva rimonta su Munar, superato per 1-6 7-6 (7/5) 7-5.

