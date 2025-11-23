Per la quarta volta nella storia della Coppa Davis, l'Italia ha conquistato la prestigiosa insalatiera.
Per il terzo successo consecutivo, gli Azzurri hanno battuto nella finale di Bologna per 2-0 la Spagna, rendendo inutile il doppio.
La sfida, con entrambe le formazioni orfane delle loro star Sinner e Alcaraz, si è infatti chiusa già dopo i due singolari grazie ai successi di Berrettini e Cobolli.
Il primo ha superato senza problemi Carreno-Busta per 6-3 6-4, mentre il secondo è stato autore di un'incredibile e decisiva rimonta su Munar, superato per 1-6 7-6 (7/5) 7-5.