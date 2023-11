Sinner KEY

La finale della Coppa Davis 2023 opporrà l'Australia all'Italia.

Gli Azzurri hanno superato la Serbia per 2-1 grazie al doppio successo ottenuto da Sinner contro Djokovic, battuto prima nel singolare per 6-2 2-6 7-5 e poi nel doppio (in coppia con Musetti) per 6-3 6-4. Inutile per i balcanici il punto firmato da Kecmanovic contro Musetti nel match d'apertura. Gli oceanici dal canto loro non hanno avuto problemi contro la Finlandia, superata 2-0 senza perdere un set. L'Italia torna così all'atto conclusivo nel torneo dopo 25 anni, mentre per l'Australia è la 2a finale consecutiva.

Swisstxt