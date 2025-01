Avversario ostico ma il buonumore non manca KEY

Sarà Dominick Stricker (ATP 287) il primo elvetico a scendere in campo sabato a Bienne nella sfida delle qualificazioni di Coppa Davis tra la Svizzera e la Spagna, che sarà priva di Carlos Alcaraz (3).

Il 22enne affronterà Pedro Martinez (44), mentre nell’incontro seguente Jérôme Kym (136) se la vedrà con Roberto Carballes Baena (51).

Per ora il ticinese Rémy Bertola (283) non è stato selezionato per alcun incontro, nemmeno per il doppio di domenica che al momento vede Stricker e Marc-Andrea Huesler opposti a Martinez e Jaume Munar.