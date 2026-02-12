Sarà il Brasile l’ultimo ostacolo da superare per la Svizzera per tornare nell’élite mondiale in Coppa Davis.
Reduci dal netto successo per 4-0 sulla Tunisia, i rossocrociati capitanati da Severin Lüthi dovranno vedersela nel playoff con i sudamericani dal 18 al 20 settembre e in caso di successo torneranno nel World Group.
I sudamericani posso vantare dal canto loro due tennisti nei primi 200 al mondo: si tratta di Joao Fonseca (ATP 33), vincitore a Basilea lo scorso anno, e Thiago Seyboth Wild (197), che però non sono scesi in campo nella sfida persa per 3-2 contro il Canada.