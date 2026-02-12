  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tennis In Coppa Davis la Svizzera affronterà il Brasile

Swisstxt

12.2.2026 - 13:54

Severin Lüthi
Severin Lüthi
KEY

Sarà il Brasile l’ultimo ostacolo da superare per la Svizzera per tornare nell’élite mondiale in Coppa Davis.

SwissTXT

12.02.2026, 13:54

12.02.2026, 13:56

Reduci dal netto successo per 4-0 sulla Tunisia, i rossocrociati capitanati da Severin Lüthi dovranno vedersela nel playoff con i sudamericani dal 18 al 20 settembre e in caso di successo torneranno nel World Group.

I sudamericani posso vantare dal canto loro due tennisti nei primi 200 al mondo: si tratta di Joao Fonseca (ATP 33), vincitore a Basilea lo scorso anno, e Thiago Seyboth Wild (197), che però non sono scesi in campo nella sfida persa per 3-2 contro il Canada.

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Le foto del bar dopo l'incendio a Crans-Montana sollevano altre domande
Ghislaine Maxwell tirava le fila dietro a Epstein, adesso spera nella grazia di Trump

Video correlati

San Gallo – YB 2:1

San Gallo – YB 2:1

Super League | 24° turno | stagione 25/26

11.02.2026

Zurigo – Winterthur 3:0

Zurigo – Winterthur 3:0

Super League | 24° turno | stagione 25/26

11.02.2026

Lugano – Servette 1:1

Lugano – Servette 1:1

Super League | 24° turno | stagione 25/26

11.02.2026

San Gallo – YB 2:1

San Gallo – YB 2:1

Zurigo – Winterthur 3:0

Zurigo – Winterthur 3:0

Lugano – Servette 1:1

Lugano – Servette 1:1

Più video

Altre notizie

Tennis. Wawrinka avanza a Rotterdam

TennisWawrinka avanza a Rotterdam

Coppa Davis. La Svizzera supera la Tunisia

Coppa DavisLa Svizzera supera la Tunisia

Tennis. Due vittorie per la Svizzera contro la Tunisia

TennisDue vittorie per la Svizzera contro la Tunisia