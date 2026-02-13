Dalla villa nascosta tra le rocce della Gallura all'appartamento di Montecarlo, fino alla casa dove è cresciuto in Alto Adige. Le abitazioni di Jannik Sinner raccontano il percorso del numero uno del tennis mondiale e rivelano un tratto che le accomuna tutte: la ricerca della massima privacy.

Hai fretta? blue News riassume per te Jannik Sinner sta trascorrendo le vacanze in una villa a Porto Rafael, in Sardegna, scelta per la sua riservatezza e immersa nella natura.

Oltre alla residenza di Montecarlo, il campione ha investito anche in due prestigiosi appartamenti nel centro di Milano.

Nonostante il successo internazionale, il suo vero punto di riferimento resta la casa di famiglia in Alto Adige, dove conserva anche tutti i trofei vinti. Riepilogo creato con

Chi cerca di conoscere Jannik Sinner attraverso le sue abitazioni scopre sempre lo stesso tratto della sua personalità: la riservatezza.

Dalla casa di famiglia in Alto Adige fino all'appartamento di Montecarlo, passando per gli investimenti a Milano e il rifugio estivo in Sardegna, ogni scelta immobiliare del numero uno del mondo sembra seguire un'unica filosofia: stare lontano dal rumore.

L'estate lontano dal jet set

Mentre molti vip scelgono Porto Cervo, Sinner ha preferito la tranquillità di Porto Rafael, piccolo borgo affacciato sull'arcipelago della Maddalena. È qui che sta trascorrendo le vacanze con la fidanzata Laila Hasanovic, la famiglia e gli amici.

Secondo il settimanale «Oggi», il campione alloggia in una villa immersa nella macchia mediterranea, praticamente nascosta tra rocce di granito e vegetazione.

La casa, progettata nel 1970 dall'architetto Alberto Ponis con il nome di Villa Cortopassi e oggi conosciuta come Villa Li Graniti, è stata restaurata rispettandone l'idea originale: fondersi completamente con il paesaggio.

Una villa da milioni di euro

L'abitazione si sviluppa su due piani. Nella parte inferiore trovano posto soggiorno, cucina e tre camere da letto, mentre quella superiore ospita una quarta stanza, la zona relax, la piscina panoramica e le terrazze con vista sull'arcipelago della Maddalena.

Il prezzo non è stato reso noto, ma gli operatori del settore stimano un valore compreso tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Non è però certo che la villa appartenga già al tennista.

Come riferisce ancora il settimanale, a Palau circolano voci secondo cui Sinner sarebbe interessato a un'altra proprietà nelle vicinanze.

Montecarlo, la base del numero uno

Il luogo in cui Sinner vive gran parte dell'anno resta comunque Montecarlo. Dal 2020 il campione ha trasferito la propria residenza nel Principato, una scelta che all'epoca fece discutere soprattutto per motivi fiscali.

L'appartamento scelto riflette il suo stile: ambienti essenziali, grandi vetrate, colori chiari e vista sul mare. Le poche immagini trapelate negli anni raccontano una casa moderna, pensata più per la funzionalità che per il lusso ostentato.

Milano è una scelta d'investimento

La strategia immobiliare di Sinner passa anche da Milano. Attraverso la società Foxera, il tennista ha acquistato due appartamenti nello storico edificio di Casa Barelli, in Corso Venezia.

Le due unità, rispettivamente di 403 e 289 metri quadrati, fanno parte di un'operazione dal valore complessivo di circa 6,5 milioni di euro.

Il luogo dove torna sempre

Nonostante la vita tra Montecarlo e i tornei in giro per il mondo, il vero punto di riferimento resta Sesto, in Alta Pusteria. È qui che Sinner è cresciuto, prima di lasciare casa a soli 14 anni per trasferirsi a Bordighera e inseguire il sogno del tennis.

Accanto alla casa di famiglia sorge Haus Sinner, la struttura ricettiva gestita dai genitori Hanspeter e Siglinde. È tra le Dolomiti che il numero uno del ranking torna ogni volta che il calendario glielo permette.

Ed è qui che conserva tutti i trofei conquistati in carriera, nel luogo che continua a considerare casa.