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Miami Di nuovo Sabalenka-Rybakina

Swisstxt

26.3.2026 - 08:41

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka
KEY

Terzo duello stagionale tra le numero 1 e 2 al mondo in semifinale al WTA 1000 di Miami.

SwissTXT

26.03.2026, 08:41

26.03.2026, 08:47

Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina hanno battuto nei 1/4 due statunitensi, rispettivamente Hailey Baptiste (WTA 45) per 6-4 6-4 e Jessica Pegula (5) per 2-6 6-3 6-4.

Il bilancio delle sfide dirette è favorevole alla bielorussa, detentrice del titolo in Florida, in vantaggio 9-7.

Nel torneo maschile Arthur Fils (ATP 31) ha vinto contro l’americano Tommy Paul (23) per 6-7 (3/7) 7-6 (7/4) 7-6 (8/6) dopo 2h49', salvando quattro match point consecutivi quando era sotto 6-2 nell’ultimo tie-break.

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