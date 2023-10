Andrey Rublev KEY

Andrey Rublev (ATP 7) e Grigor Dimitrov (19) hanno staccato il biglietto per le semifinali del Masters 1000 di Shanghai e per quello che sarà il 7o faccia a faccia in carriera tra i due.

Il bulgaro si è fatto bastare un solo break per avere ragione del cileno Nicolas Jarry (22) con il risultato di 7-6 (7/2) 6-4. Testa di serie più bassa rimasta in tabellone, il russo ha dal canto suo piegato il francese Ugo Humbert (34) per 6-2 6-3. L’altro finalista del torneo cinese uscirà dal match tra Hubert Hurkacz (17) e Sebastian Korda (26), scesi in campo giovedì.

Swisstxt