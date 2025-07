Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i due giocatori più pericolosi del circuito. Keystone

Nick Kyrgios sorprende ancora. Dopo mesi di critiche, elogia Sinner e lo considera destinato a una carriera più solida di quella di Alcaraz. Ecco perché.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Kyrgios cambia atteggiamento verso Sinner e lo elogia come futuro numero uno, preferendolo ad Alcaraz.

Ospite del podcast «UTS», l'australiano motiva la sua scelta con ironia e ammirazione per la concentrazione dell'altoatesino.

Mouratoglou concorda in parte, ma sottolinea che Alcaraz domina ancora negli scontri diretti.

Dopo anni di provocazioni, Kyrgios sembra voler correggere il tiro, come aveva già fatto in passato con Djokovic. Mostra di più

Nick Kyrgios è imprevedibile, dentro e fuori dal campo. Ma questa volta ha davvero spiazzato tutti: dopo mesi di critiche velenose nei confronti di Jannik Sinner, spesso bersaglio privilegiato dell'australiano per il caso Clostebol, il nativo di Canberra ha cambiato radicalmente tono.

Ospite del podcast «UTS» di Patrick Mouratoglou, il finalista di Wimbledon nel 2022 ha ammesso che, tra Sinner e Carlos Alcaraz, a suo avviso sarà l'atleta azzurro a costruire la carriera più solida e vincente.

Come al solito, il 30enne ha motivato la sua scelta con un mix di ironia e realismo.

Secondo lui, lo spagnolo rischia di lasciarsi distrarre dal contesto fuori dal campo. «Ama troppo le ragazze», ha scherzato, mentre allo stesso tempo l'altoatesino rappresenterebbe il modello di rigore e dedizione.

A detta di Nick, il numero uno del mondo ha una concentrazione fuori dal comune, non si lascia andare agli alti e bassi emotivi e mantiene sempre un livello costante di rendimento.

Nick Kyrgios continua a far parlare di sé anche senza giocare. Keystone

Kyrgios: «Sto con il team Sinner»

Mouratoglou ha parzialmente concordato, elogiando anche lui la mentalità di Sinner e sottolineando come Alcaraz perda ancora troppe partite rispetto al potenziale che ha.

Allo stesso tempo l'ex coach di Serena Williams ha ricordato che nei confronti diretti è ancora lo spagnolo ad avere la meglio: gli ultimi cinque duelli sono tutti stati vinti da Carlitos.

Dunque, in termini di titoli, il sorpasso è tutt'altro che scontato.

Eppure, Kyrgios ne è convinto: «Io sto con il team Sinner», ha detto, segnando così un'inattesa inversione di rotta. Proprio lui, che nei mesi scorsi aveva accusato pubblicamente l'azzurro e criticato aspramente il suo entourage, sembra ora pronto a riconoscerne il valore.

Forse l'australiano, ormai lontano dai campi e a Wimbledon tagliato fuori da un eventuale ingaggio come commentatore per la «BBC», sta cercando di riposizionarsi nel panorama tennistico.

Il suo nuovo rispetto per Sinner potrebbe essere il primo passo verso una narrativa diversa.

Ma non è certo una novità per Kyrgios.

Per esempio, anche il rapporto con Novak Djokovic era iniziato fra critiche, frecciate e prese in giro, per poi trasformarsi improvvisamente, in una sorta di bromance.