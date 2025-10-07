  1. Clienti privati
Shanghai Djokovic lotta tre set e si prende i quarti

Swisstxt

7.10.2025 - 16:15

Djokovic passa il turno.
Keystone

Novak Djokovic (ATP 5) può continuare a inseguire il suo secondo titolo del 2025 dopo quello di Ginevra a maggio.

SwissTXT

07.10.2025, 16:15

07.10.2025, 16:47

Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai il serbo non ha avuto vita facile anche per un acciacco al polpaccio ma alla fine è riuscito a venire a capo di Jaume Munar (41) con il risultato di 6-3 5-7 6-2.

Dopo un primo set gestito con autorità, nel secondo Nole è apparso più affaticato, cedendo il set allo spagnolo.

Nella terza frazione Djokovic ha però ritrovato la giusta lucidità per archiviare la pratica,regalandosi la sfida con Zizou Bergs (44).

I più letti

Video correlati

Altre notizie

