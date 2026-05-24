Djokovic vince all’esordio e fa ancora la storia Keystone

Novak Djokovic (ATP 4) ha superato il primo turno del Roland Garros battendo il francese Giovanni Mpetshi Perricard (83) 5-7 7-5 6-1 6-4 in 2h50'.

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Il serbo ha raggiunto la quota record di 82 presenze in tornei del Grande Slam, superando Roger Federer e Feliciano Lopez. Taylor Fritz (9), testa di serie numero 7 del torneo, è stato eliminato al primo turno dal connazionale Nishesh Basavareddy (148) per 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) 6-7 (9/11) 6-1. E' avanzato invece Alexander Zverev (3), che ha sconfitto senza troppe difficoltà il francese Benjamin Bonzi (95).