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Tennis Djokovic avanza, Fritz out

Swisstxt

24.5.2026 - 23:43

Djokovic vince all’esordio e fa ancora la storia
Djokovic vince all’esordio e fa ancora la storia
Keystone

Novak Djokovic (ATP 4) ha superato il primo turno del Roland Garros battendo il francese Giovanni Mpetshi Perricard (83) 5-7 7-5 6-1 6-4 in 2h50'.

SwissTXT

24.05.2026, 23:43

24.05.2026, 23:45

Il serbo ha raggiunto la quota record di 82 presenze in tornei del Grande Slam, superando Roger Federer e Feliciano Lopez. Taylor Fritz (9), testa di serie numero 7 del torneo, è stato eliminato al primo turno dal connazionale Nishesh Basavareddy (148) per 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) 6-7 (9/11) 6-1. E' avanzato invece Alexander Zverev (3), che ha sconfitto senza troppe difficoltà il francese Benjamin Bonzi (95).

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