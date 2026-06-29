Non è stato certo il miglior Novak Djokovic (ATP 7) quello sceso in campo per l’esordio nel suo 21o torneo di Wimbledon. Il serbo è comunque riuscito a superare l’ostacolo Yibing Wu (102) con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 6-4. Nole è apparso affaticato e sulle gambe, contro il cinese in serata di grazia. Il match si è così rivelato equilibrato, con ogni parziale deciso da un solo break. Quello conclusivo è arrivato nel nono gioco del quarto set. Hanno invece avuto vita più facile Felix Auger-Aliassime (4) e Daniil Medvedev (9), entrambi volati al secondo turno in meno di due ore.