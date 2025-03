ESPN ha cazado a Djokovic así. El ojo derecho hinchado completamente y rojo.



Nonostante un occhio gonfio e una giornata storta, Novak Djokovic ha stretto i denti a Miami, ma ha comunque dovuto rimandare la festa per il suo 100esimo titolo in carriera.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella finale del torneo di Miami Novak Djokovic è sceso in campo con l'occhio destro gonfio e arrossato.

Durante il match ha usato delle gocce per cercare di risolvere il problema, ma ha ammesso di «non sentirsi al meglio» in una giornata già complicata dalla pioggia.

Il serbo ha comunque fatto i complimenti al giovane Mensik, che ha vinto il suo primo Master 1000.

Nole dovrà ora rimandare la caccia al suo 100esimo titolo a Monte Carlo, dove spera di ritrovare salute e brillantezza. Mostra di più

Domenica Novak Djokovic si è presentato alla finale del torneo di Miami, persa contro Jakub Mensik, con l'occhio destro visibilmente gonfio.

Durante il riscaldamento, e poi anche in partita, il serbo ha usato delle gocce per risolvere il problema, ma ha preferito non commentare ulteriormente sulla sua condizione.

Durante il riscaldamento prima dell'incontro, le telecamere di «ESPN» avevano già mostrato l'occhio destro di Djokovic, gonfio e visibilmente arrossato.

Questo gonfiore si è poi esteso anche alla zona inferiore del volto, un segno che ha accompagnato il campione serbo anche durante il match, che è stato posticipato di alcune ore a causa della pioggia battente sulla città del Sud degli Stati Uniti.

Quando, al termine dell'incontro, gli è stato chiesto del problema, Nole ha preferito sorvolare: «Preferisco non parlarne», sottolineando il desiderio di non distrarre l'attenzione dal match, pur ammettendo che «in campo non mi sentivo al meglio».

Dopo aversi congratulato con il giovane avversario, alla sua prima vittoria in carriera in un torneo del Master 1000, il 37enne ha spiegato così la giornata «particolare»: «È stato lo stesso per entrambi i giocatori. Bisogna accettare le circostanze.».

«Ho cercato di fare del mio meglio con quello che avevo o con quello che mi aspettava, ma sì, per me è stato molto diverso da qualsiasi altro giorno del torneo»

Il serbo ha così dovuto rimandare i festeggiamenti per il 100esimo titolo in carriera. Fra una settimana i migliori tennisti del mondo torneranno in campo, questa volta sulla terra battuta, per il prestigioso torneo di Monte Carlo.

Che sia la volta buona per Nole?