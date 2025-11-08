Novak Djokovic vince il torneo di Atene. KEYSTONE

Novak Djokovic (ATP 5) ha conquistato il suo 101esimo titolo in carriera vincendo il torneo di Atene. In finale il serbo ha battuto Lorenzo Musetti (9), negando all'italiano l'accesso alle ATP Finals.

SwissTXT Swisstxt

L'ex numero uno mondiale si è imposto in rimonta per 4-6 6-3 7-5 dopo 3 ore. Persa la prima frazione dopo il break subito al terzo game, Nole ha trovato l'allungo decisivo nel secondo all'ottavo. Combattutissimo il terzo parziale durato 1 h 28' con ben 5 break.

A Torino ci sarà dunque sicuramente Félix Auger-Aliassime (8), mentre il 23enne farà da riserva e dovrà sperare in una defezione.