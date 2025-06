Djokovic: «Da Federer ho sentito freddezza e distanza»

Per anni Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal sono stati i protagonisti del mondo del tennis. Il serbo ha faticato però a trovare il suo ruolo all'ombra dei suoi due rivali, come lui stesso ammette. Il rapporto con lo svizzero è stato particolarmente complicato.

Redazione blue Sport

Hai fretta? blue News riassume per te In un intervento su YouTube, Novak Djokovic parla apertamente del suo passato con Roger Federer e Rafael Nadal.

Il tennista sottolinea l'iniziale freddezza del basilese e il suo ruolo di outsider nello sport, plasmato anche dal suo background e dalla sua immagine mediatica.

Il serbo si vede come un combattente contro un sistema consolidato che inizialmente lo ha respinto e descrive il suo percorso di autoaffermazione.

Nonostante la loro rivalità, Djokovic esprime il suo rispetto per Federer e Nadal, descrivendo lo svizzero come il tennista più talentuoso in assoluto. Mostra di più

Con 24 titoli del Grande Slam in carriera, Novak Djokovic ha stabilito un record che nessun altro tennista ha raggiunto. Anche all'età di 38 anni, è ancora uno dei migliori tennisti in circolazione. Recentemente ha raggiunto le semifinali del Roland Garros.

Nonostante i suoi impressionanti successi, il serbo si è spesso sentito meno popolare dei suoi rivali di sempre Roger Federer e Rafael Nadal. In una lunga intervista con l'ex calciatore croato Slaven Bilic, l'attuale numero 5 del ranking mondiale ha parlato apertamente delle sue esperienze passate.

Nella serie serba su YouTube «Neuspjeh Prvaka» (il lato oscuro dei campioni, ndt) ha raccontato di essersi reso conto presto di essere percepito come un guastafeste, anche da parte dei media.

Alla domanda se la cosa lo abbia frustrato, risponde: «Onestamente sì, non posso dire che non sia stato così». «Alcune cose non voglio raccontarle pubblicamente, è stato molto», ha detto in modo criptico il nativo di Belgrado.

Il ruolo di outsider

Anche il fatto che i due provengano da Paesi come la Spagna e la Svizzera è un tassello del puzzle: purtroppo nel mondo esiste ancora il razzismo.

«Sto parlando del razzismo come fenomeno della società, della politica e di tutto ciò che accade nel mondo. Ci sono affiliazioni e lealtà. E io non ero uno di loro, né per la mia nazionalità né per molte altre cose».

«Per quanto riguarda il mio carattere, ero il giovane che arrivava e diceva: "Sarò il numero uno". Questo non gli è piaciuto fin dall'inizio. Non gli piaceva che fossi lì e che li stessi sfidando», ha proseguito Nole.

Poi è entrato in gioco «l'intero meccanismo» del mondo del tennis. «Grandi sponsor, aziende dietro ai tornei, ecc.», accenna il serbo. Si lotta come Davide contro Golia nel tentativo di essere apprezzati, spiega Djokovic il suo dilemma.

Djokovic ha lottato contro le avversità. Keystone

«Una vera e propria guerra»

All'inizio ha cercato di essere quello che volevano che fosse. «Volevano che ballassi al loro ritmo. Poi ho capito che non aveva senso fingere. Perché quello non ero io».

Si è reso conto che si trattava di una competizione e di una battaglia spietata. «Una vera e propria guerra. Ho capito che dovevo in un certo senso irrobustirmi, isolarmi e andare per la mia strada».

Il suo atteggiamento nei confronti dei due principali rivali non è mai cambiato, dice. «La situazione è cambiata perché è cambiato il loro atteggiamento nei miei confronti», spiega il serbo.

«Mi sono trovato sempre meglio con Nadal»

Questo è stato particolarmente evidente nei confronti di Federer, che ha sei anni in più di lui. «Nel momento in cui ho sentito questa freddezza e distanza da lui, ho detto: "Ok, nessun problema". E quando loro [Federer e Nadal] sono venuti verso di me, ho aperto le braccia e ho detto: "Ok"».

«In qualche modo mi sono trovato sempre meglio con Nadal. Abbiamo più o meno la stessa età, forse è per questo», analizza il 38enne.

Federer è il giocatore «più talentuoso»

Dal suo punto di vista, Federer è il giocatore «più talentuoso». È il più bello da vedere quando gioca. «Utilizzava la sua energia nel modo più efficiente. Si muoveva con facilità, eleganza ed efficienza».

Il talento conferisce bellezza alle prestazioni di un atleta. Il basilese è l'incarnazione del tennis, spiega Djokovic: «Eleganza, stile, leggerezza nel suo gioco e nei suoi movimenti. La perfezione. E per di più è uno dei giocatori più vincenti della storia, il che rende la sua carriera incredibile».

Sebbene Wimbledon fosse «il giardino di Federer» (secondo le parole di Djokovic), il serbo è riuscito a battere l'elvetico per tre volte in finale. Questo nonostante abbia iniziato il torneo sapendo che non avrebbe mai avuto la maggioranza del pubblico dalla sua parte contro i suoi grandi rivali, sia a Wimbledon che a Parigi.

«Loro mi hanno aperto la strada»

«È stato così dall'inizio alla fine - prosegue Djokovic - fino all'ultimo punto. All'inizio mi ha messo a dura prova, non sono riuscito a superarlo perché stavo combattendo sia contro di loro che contro me stesso».

«La gente dice: "Novak ha bisogno di essere provocato per dare il meglio di sé". In alcuni momenti può essere vero, ma lui non voleva né si sforzava per questo», sottolinea il 38enne.

La rivalità con questi due giocatori ha avuto moltissima influenza sulla sua crescita, soprattutto nella seconda metà della sua carriera, conferma Djokovic, che ha recentemente raggiunto quota 100 titoli nei tornei ATP

«Nadal e Federer li vedo ancora come due persone che mi hanno aperto la strada. Non ho mai parlato male di nessuno dei due e mai lo farò», ha concluso Nole.