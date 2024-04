Jannik Sinner KEY

Le semifinali del Masters 1000 di Monte Carlo sono state fatali per i primi due della classifica ATP: Novak Djokovic (ATP 1) e Jannik Sinner (ATP 2) sono infatti stati eliminati da Casper Ruud (10) e Stefanos Tsitsipas (12).

Swisstxt

Dapprima l'italiano è stato battuto per 6-4 3-6 6-4 dal greco. Il vincitore del torneo nel 2021 e nel 2022 ha approfittato di alcuni problemi fisici dell'azzurro per ribaltare il risultato nel 3o set. Poi la grande reazione nel 2o set non è bastata al serbo, inchinatosi al norvegese con un doppio fallo finale e il risultato di 6-4 1-6 6-4.

Swisstxt