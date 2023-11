Djokovic: «Ecco quando prenderò in considerazione di smettere»

Novak Djokovic non è ancora pronto a mollare. Keystone

Novak Djokovic ha conquistato le ATP Finals di Torino, ha festeggiato la sua 400esima settimana da numero uno, e non è ancora pronto ad abdicare.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo aver rischiato l'eliminazione, Novak Djokovic ha vinto le ATP Finals battendo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nelle due sfide decisive.

Il tennista serbo ha descritto le sue vittorie contro Alcaraz e Sinner come le migliori partite della stagione, lodando la qualità dei suoi avversari e sottolineando il suo miglioramento nel corso del torneo.

Djokovic ha parlato molto bene di Sinner, prevedendo molto successo nel futuro del giovane italiano.

Dopo aver rischiato di essere eliminato prima delle semifinali delle ATP Finals, Novak Djokovic ha saputo per l'ennesima volta andare fino in fondo. Sabato e domenica ha alzato notevolmente il suo livello e ha battuto prima Carlos Alcaraz e poi Jannik Sinner nella finalissima.

In conferenza stampa, il serbo ha sottolineato come debba ringraziare Sinner per la vittoria, ricordiamo che se il tennista italiano - a quel momento già qualificato per le semifinali - avesse perso la sfida con Rune Djokovic sarebbe stato eliminato dalla competizione.

«Ovviamente, ringrazio Sinner per avermi permesso di raggiungere la semifinale quando ero in bilico e rischiavo l'eliminazione», ha affermato Djokovic.

«Le due migliori partite della stagione...»

«Tutti conosciamo le qualità di Alcaraz e Sinner. Affrontare Sinner davanti al suo pubblico, il modo in cui ho finito il torneo e la stagione, è tutto incredibile. Sono molto orgoglioso della mia prestazione».

«Forse queste due ultime partite, date le circostanze, sono le migliori che ho giocato in questa stagione», ha riflettuto il 36enne dopo aver alzato il 71esimo trofeo vinto sul cemento.

Novak Djokovic e Jannik Sinner. KEYSTONE

«In finale sono stato molto aggressivo fin dal primo momento - ha proseguito il serbo - è stata una partita diversa rispetto alla precedente (alle ATP Finals Djokovic e Sinner si erano già affrontati durante la fase a gironi con la vittoria dell'italiano ndr.). Penso che quella partita mi abbia aiutato a gestire meglio l'atmosfera e il pubblico».

«Perché dovrei fermarmi?»

«Jannik è un ragazzo molto gentile, che segue i giusti valori. Merita il successo che sta ottenendo ed è decisamente sulla strada giusta. Non sono il solo a dire che è in grado di vincere i tornei del Grande Slam e di diventare numero uno. Sarei sorpreso se ciò non accadesse», ha poi commentato riguardo l'avversario battuto in finale.

«Perché dovrei fermarmi se sto ancora vincendo tutti questi tornei? Quando inizieranno a battermi, allora considererò il ritiro», ha concluso Novak Djokovic, il quale ha appena festeggiato la sua 400esima settimana da numero uno.